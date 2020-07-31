«Кливленд» отпустил игрока в «Реал» задолго до завершения сезона НБА

Центровой Анте Жижич в ближайшее время покинет расположение «Кливленд Кавальерс» и присоединится к мадридскому «Реалу» для участия в предсезонной подготовке, сообщает инсайдер Eurohoops Никос Варлас на своей странице в «Твиттере».



Ранее «Реал» достиг устной договорённости с Жижичем о подписании контракта. Центровой станет неограниченно свободным агентом осенью после завершения сезона-2019/2020 в НБА, однако не участвующий в рестарте чемпионата «Кливленд» согласился отпустить игрока в Мадрид пораньше.



23-летний Анте был выбран на драфте НБА 2016 года командой «Бостон Селтикс». С 2017 года он выступает в составе «Кливленд Кавальерс». В нынешнем сезоне Анте принял участие в 22 матчах и набирал в них 4,4 очка, делал 3,0 подбора и отдавал 0,3 передачи. Всего в НБА Жижич провёл 113 матчей, набирая в них 6,0 очка и совершая 3,9 подбора.



Стоит отметить, что у Жижича уже есть опыт выступления в Евролиге в составе «Дарушшафаки», где он играл под руководством главного тренера Дэвида Блатта. Анте помог клубу дойти до плей-офф Евролиги, где команда уступила «Реалу» (1-3).