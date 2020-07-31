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Дуайт Ховард предсказал, с кем «Лейкерс» сыграют в финале НБА

Дуайт Ховард предсказал, с кем «Лейкерс» сыграют в финале НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, какой клуб ожидает увидеть в финальной серии НБА сезона-2019/2020 в качестве соперника своей команды. По его мнению, это будет «Торонто Рэпторс».

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В своём первом матче «Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24). 50 очков на двоих у победителей набрали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.

«Рэпторс» свой первый матч после рестарта сезона проведут 2 августа. Их соперниками будут именно «Лейкерс».

Видео доступно на странице WORLDSTAR в YouTube.

Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

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