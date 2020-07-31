Дуайт Ховард предсказал, с кем «Лейкерс» сыграют в финале НБА
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, какой клуб ожидает увидеть в финальной серии НБА сезона-2019/2020 в качестве соперника своей команды. По его мнению, это будет «Торонто Рэпторс».
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В своём первом матче «Лейкерс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24). 50 очков на двоих у победителей набрали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.
«Рэпторс» свой первый матч после рестарта сезона проведут 2 августа. Их соперниками будут именно «Лейкерс».
Видео доступно на странице WORLDSTAR в YouTube.
Старт плей-офф запланирован на 17 августа.
- 31 июля 2020
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55
-
11:22
-
10:20
-
09:22
-
08:38
-
08:19
-
07:41
-
07:22
-
07:03
-
06:59
-
06:48
- 30 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
21:19
-
21:14
-
20:49
-
19:57
-
19:45
-
19:34
-
19:29
-
19:04
-
17:57
-
16:12
-
15:04
-
14:40
Партнерский контент