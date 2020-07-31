Бронни Джеймс — о Ноа: почему он выглядит как бомж?

Бронни Джеймс во время трансляции на Twitch поиздевался над центровым «Лос-Анджелес Клипперс» Жоакимом Ноа. Сын Леброна Джеймса смотрел основные моменты первой официальной игры «Лос-Анджелес Лейкерс» после рестарта сезона и не упустил шанса задеть одного из главных врагов отца в лиге.
Во время трансляции Бронни заявил, что Ноа выглядит как бездомный. Он напомнил ему, что лига построила парикмахерскую внутри «пузыря», чтобы игроки могли позаботиться о своей внешности.
«Почему Жоаким Ноа выглядит как бомж? Братан, у них есть парикмахерская в «пузыре». Иди в парикмахерскую», — сказал Бронни во время трансляции.
Видео доступно на странице Fadeaway World в «Твиттере».
В минувшем сезоне Жоаким защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В регулярном чемпионате сезона-2018/2019 игрок принял участие в 42 встречах, набирая 7,1 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 2,1 передачи и выполняя 0,7 блок-шота за 16,5 минуты.
Ноа выступал в составе «Нью-Йорк Никс» и «Чикаго Буллз». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 667 матчах, набирая в них 8,8 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 2,8 передачи.
Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновился 30 июля. В первом матче «Лейкерс» со счётом 103:101 (35:23, 19:29, 22:25, 27:24) обыграли «Лос-Анджелес Клипперс». 50 очков на двоих у победителей набрали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. На счету первого 34 очка и 8 подборов, у второго — 16 очков, 11 подборов и 7 передач.
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