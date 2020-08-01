«Орландо» обыграл «Бруклин», Вучевич и Фурнье набрали 46 очков

В НБА после рестарта сезона, прерванного пандемией коронавируса, сыгран очередной матч регулярного чемпионата. «Орландо Мэджик» переиграл «Бруклин Нетс» со счётом 128:118 (36:39, 34:20, 41:23, 17:36).

Самыми результативными в составе победителей стали центровой Никола Вучевич, в его активе 22 набранных очка, и защитник Эван Фурнье записавший на свой счёт 24 результативных балла.

Стоит отметить, что форвард «Мэджик» Джонатан Айзек стал единственным игроком, который не преклонил колено во время исполнения гимна США. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.

Игровой день завершат три встречи: «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз», «Вашингтон Уизардс» – «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс».