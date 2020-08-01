Стефен Карри и его жена Айеша романтично отпраздновали девятую годовщину свадьбы

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вместе с женой Айешей отпраздновал девятую годовщину свадьбы. Стефен и Айеша поехали отмечать знаменательное событие в горы.
«Эй, Айеша Карри. Прошло девять лет. И что сейчас говорят? Впереди целая вечность. Я тебя люблю. Спасибо за то, что ты всегда делаешь меня лучше, за то, что меня подталкиваешь, за то, что по-настоящему верна мне, за то, что повсюду несешь свет и энергию, за то, что показываешь нашим детям, что такое страсть, забота и привязанность, за то, что всегда была моими глазами и моими ушами. Ты со мной во взлётах и падениях. И самое главное — ты всегда остаёшься собой, без тени сомнений», — написал Карри в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Стефена Карри
Карри не принимает участие в рестарте сезона НБА, поскольку «Голден Стэйт» занимал последнее место в Западной конференции на момент приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса в марте. Напомним, сезон НБА в Орландо доигрывают 22 команды лиги.
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