51 очко Букера и Эйтона помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»

В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой номинальных гостей – 125:112 (38:31, 29:21, 22:29, 31:36).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 23-летний американский защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом в составе гостей отметился Деандре Эйтон – 24 очка, 12 подборов и 4 передачи.

Самым результативным в составе «Вашингтона» стал японский лёгкий форвард Руи Хатимура, на счету которого 21 очко, а также 8 подборов и 1 передача.

«Финикс Санз» (27-39) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон Уизардс» (24-41) – 9-й на Востоке.