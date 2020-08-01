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51 очко Букера и Эйтона помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»

51 очко Букера и Эйтона помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой номинальных гостей – 125:112 (38:31, 29:21, 22:29, 31:36).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал 23-летний американский защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом в составе гостей отметился Деандре Эйтон – 24 очка, 12 подборов и 4 передачи.

Самым результативным в составе «Вашингтона» стал японский лёгкий форвард Руи Хатимура, на счету которого 21 очко, а также 8 подборов и 1 передача.

«Финикс Санз» (27-39) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон Уизардс» (24-41) – 9-й на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
31 июля 2020, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 125
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Хатимура - 21, Робинсон - 20, Смит - 17, Браун - 15, Напьер - 12, Брайант - 10, Бонга - 9, Грант - 5, Вагнер - 2, Уильямс - 1, Pasecniks, Uthoff, Маинми, Мэтьюз, Скофилд
Финикс Санз: Букер - 27, Эйтон - 24, Шарич - 16, Рубио - 15, Бриджес - 13, Джонсон - 12, Пэйн - 9, Картер - 7, Камински - 2, Jerome, Lecque, Бэйнс, Диалло, Окобо, Убре
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