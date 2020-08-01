51 очко Букера и Эйтона помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»

В США на стадионе «Виза Атлетик Центр» в Орландо состоялся очередной матч НБА после возобновления сезона, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой номинальных гостей – 125:112 (38:31, 29:21, 22:29, 31:36).
Лучшую результативность в матче продемонстрировал 23-летний американский защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 27 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи. Дабл-даблом в составе гостей отметился Деандре Эйтон – 24 очка, 12 подборов и 4 передачи.
Самым результативным в составе «Вашингтона» стал японский лёгкий форвард Руи Хатимура, на счету которого 21 очко, а также 8 подборов и 1 передача.
«Финикс Санз» (27-39) занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон Уизардс» (24-41) – 9-й на Востоке.
- 1 августа 2020
-
01:59
-
00:50
-
00:42
-
00:30
- 31 июля 2020
-
23:17
-
22:00
-
20:59
-
20:04
-
19:54
-
19:43
-
19:24
-
18:47
-
17:52
-
15:44
-
14:14
-
13:33
-
12:22
-
11:55
-
11:22
-
10:20
-
09:22
-
08:38
-
08:19
-
07:41
-
07:22
-
07:03
-
06:59
-
06:48
- 30 июля 2020
-
23:43
-
22:31
-
21:19
-
21:14
-
20:49
-
19:57
-
19:45