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Яннис Адетокунбо повторил выдающийся рекорд Шакила О’Нила

Яннис Адетокунбо повторил выдающийся рекорд Шакила О’Нила
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (119:112) набрал 36 очков, 15 подборов и 7 передач, сообщает Stat Muse.

Яннис провел 15-ю за сезон, в которой набирал как минимум 30 очков и 15 подборов. В эпоху введения трёхочковых в НБА (с 1979 года) подобного добивался только легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О'Нил в сезоне-1999/2000. Яннис может превзойти рекорд Шакила до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что О'Нил стал MVP сезона-1999/2000, Адетокунбо считается одним из главных претендентов на награду наряду с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в этом году.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

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