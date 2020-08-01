Лука Дончич установил рекорд в истории НБА

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстон Рокетс» (149:153 ОТ) записал на свой счёт 28 очков (11/28 с игры), 13 подборов и 10 передач, что позволило ему отметиться рекордом лиги, сообщает ESPN Stats and Info в «Твиттере».



Дончич оформил 15-й трипл-дабл в нынешнем сезоне, что является новым рекордом в истории НБА для баскетболистов в возрасте до 22 лет. Кроме того, 21-летний словенец записал на свой счёт 23-й трипл-дабл во втором сезоне карьеры в лиге. За такой период времени выступления в НБА большее количество трипл-даблов оформлял только легендарный Оскар Робертсон (67).

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