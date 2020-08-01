Харден оформил рекорд последних 25 лет и покорил достижения Джордана, Чемберлена и Дончича

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА против «Даллас Маверикс» набрал 49 очков (14/20 с игры), 9 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота, что позволило ему отметиться рядом достижений сообщает ESPN Stats and Info.



Харден стал первым игроком лиги за поcледние 25 лет, набравшим 49 очков при исполнении не более 20 бросков. Кроме того, Джеймс по итогам матча также стал четвёртым игроком в истории НБА, набравшим 40 и более очков в 20 матчах за сезон. Он повторил достижение легендарных Уилта Чемберлена (делал подобное 6 раз), Майкла Джордана (2 раза) и Элджина Бэйлора (2 раза). Харден набрал 15 очков уже в первой четверти матча в седьмой раз за сезон, сравнявшись по данному показателю с Лукой Дончичем и Энтони Дэвисом.

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