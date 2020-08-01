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Гомельский: сильнее всех выглядят составы «Барселоны» и «Химок». Далее — «Реал», ЦСКА

Гомельский: сильнее всех выглядят составы «Барселоны» и «Химок». Далее — «Реал», ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский сравнил потенциалы команд Евролиги перед стартом нового сезона. По его словам, предпочтительнее остальных на данный момент выглядят испанская «Барселона» и подмосковные «Химки».

«Сейчас, до начала сезона, можно только сравнивать потенциалы составов команд. По моему мнению, сильнее всех в Евролиге выглядят составы „Барселоны“ и „Химок“. Далее располагаются „Реал“, ЦСКА, „Милан“ и „Эфес“. Предполагаю, что сезон будет очень интересным и зрелищным. С особым нетерпением жду матчей первых трёх туров, которые помогут составить представление, как тренеры отработали подготовительный период», — написал Гомельский на своём сайте.

В первом туре Евролиги московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».

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