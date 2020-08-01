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Шенгелия поделился ожиданиями от игры с остальными звёздами ЦСКА

Шенгелия поделился ожиданиями от игры с остальными звёздами ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Капитан сборной Грузии и нападающий московского ЦСКА Торнике Шенгелия поделился ожиданиями от предстоящий игры вместе с другими звёздами «армейцев» — Майком Джеймсом, Уиллом Клайберном и Николой Милутиновым.

«Кто бы мы ни были в ЦСКА, на всем нужно доказывать свою состоятельность. Мне, Майку Джеймсу, Уиллу Клайберну, Николу Милутинову. Это прежде всего команда. Причём, в этой команде у каждого есть одна цель — стать чемпионом. Я знаю, что мне не станут выделять равного времени в каждой игре. Всё будет в интересах команды, всё будет спланировано. Это касается не только нападения. И в обороне мы все будем на равных. Каждый должен сделать всё возможное», — приводит слова Торнике Шенгелии leadersport.ge.

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