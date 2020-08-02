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«Торонто» разгромил «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна

«Торонто» разгромил «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки со счётом 107:92 (23:21, 18:23, 31:26, 35:22).

Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс разыгрывающий Кайл Лаури, отметившийся дабл-даблом из 33 очков, 14 подборов и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, который также оформил дабл-дабл – 20 очков, 10 подборов и 5 передач.

Ещё один дабл-дабл сделал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, набрав 13 очков и совершив 11 передач и 5 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (50-15) является лидером Западной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт вторым на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 92
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Лоури - 33, Ануноби - 23, Сиакам - 15, Ванвлит - 13, Марк Газоль - 8, Пауэлл - 8, Ибака - 4, Дэвис - 3, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 20, Кузма - 16, Дэвис - 14, Уэйтерс - 12, Карузо - 11, Моррис - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Ховард - 5, Макги - 3, Cacok, Horton-Tucker, Smith, Адетокунбо, Грин, Дадли, Кук, Рондо
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