«Торонто» разгромил «Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Леброна

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки со счётом 107:92 (23:21, 18:23, 31:26, 35:22).
Самый значительный вклад в победу «Торонто» внёс разыгрывающий Кайл Лаури, отметившийся дабл-даблом из 33 очков, 14 подборов и 6 передач. В составе «Лейкерс» лучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс, который также оформил дабл-дабл – 20 очков, 10 подборов и 5 передач.
Ещё один дабл-дабл сделал разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит, набрав 13 очков и совершив 11 передач и 5 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (50-15) является лидером Западной конференции, а «Торонто Рэпторс» идёт вторым на Востоке.
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