Сразу 12 игроков австралийского клуба заразились коронавирусом

У 12 баскетболистов клуба «Мельбурн Юнайтед» тест на коронавирус оказался положительным, сообщает официальный сайт австралийской лиги NBL.



Игроки, тренеры и персонал клуба отправлены на двухнедельный карантин. «Мельбурн Финикс», вторая базирующаяся в городе команда лиги, также ушла на карантин.



«Нашей главной заботой является здоровье и благополучие игроков, персонала клубов и их семей. Это трудное время для всех причастных к лиге. Мы тесно сотрудничаем с клубами и Ассоциацией австралийских баскетболистов (ABPA), чтобы оказывать поддержку всем пострадавшим. Тесно сотрудничаем с департаментом здравоохранения и социальных служб (DHHS) для борьбы со вспышкой коронавируса и ограничения любого риска для более широкой группы людей», — заявил комиссар NBL Джереми Лелинер.