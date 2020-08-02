Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сразу 12 игроков австралийского клуба заразились коронавирусом

Сразу 12 игроков австралийского клуба заразились коронавирусом
Баскетбол 0

У 12 баскетболистов клуба «Мельбурн Юнайтед» тест на коронавирус оказался положительным, сообщает официальный сайт австралийской лиги NBL.

Игроки, тренеры и персонал клуба отправлены на двухнедельный карантин. «Мельбурн Финикс», вторая базирующаяся в городе команда лиги, также ушла на карантин.

«Нашей главной заботой является здоровье и благополучие игроков, персонала клубов и их семей. Это трудное время для всех причастных к лиге. Мы тесно сотрудничаем с клубами и Ассоциацией австралийских баскетболистов (ABPA), чтобы оказывать поддержку всем пострадавшим. Тесно сотрудничаем с департаментом здравоохранения и социальных служб (DHHS) для борьбы со вспышкой коронавируса и ограничения любого риска для более широкой группы людей», — заявил комиссар NBL Джереми Лелинер.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020