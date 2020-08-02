Сразу 12 игроков австралийского клуба заразились коронавирусом

У 12 баскетболистов клуба «Мельбурн Юнайтед» тест на коронавирус оказался положительным, сообщает официальный сайт австралийской лиги NBL.
Игроки, тренеры и персонал клуба отправлены на двухнедельный карантин. «Мельбурн Финикс», вторая базирующаяся в городе команда лиги, также ушла на карантин.
«Нашей главной заботой является здоровье и благополучие игроков, персонала клубов и их семей. Это трудное время для всех причастных к лиге. Мы тесно сотрудничаем с клубами и Ассоциацией австралийских баскетболистов (ABPA), чтобы оказывать поддержку всем пострадавшим. Тесно сотрудничаем с департаментом здравоохранения и социальных служб (DHHS) для борьбы со вспышкой коронавируса и ограничения любого риска для более широкой группы людей», — заявил комиссар NBL Джереми Лелинер.
- 2 августа 2020
-
17:36
-
16:57
-
16:43
-
16:36
-
14:53
-
14:05
-
13:38
-
11:59
-
10:42
-
09:56
-
09:48
-
07:55
-
07:48
-
07:42
-
07:35
-
07:17
-
07:03
-
04:41
-
00:41
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:52
-
22:50
-
22:04
-
21:14
-
19:24
-
18:14
-
17:48
-
15:37
-
14:24
-
13:17
-
12:28
-
11:52
-
11:33
-
10:33
-
10:03