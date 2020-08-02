40-летний Дариуш Лавринович умышленно заехал локтем сопернику по лицу

Известный литовский баскетболист Дариуш Лавринович в матче Летней литовской лиги ударил соперника локтем, сообщает Sputnik Литва. Братья Кшиштоф и Дариуш Лавриновичи заявились в Летней литовской лиге за команду «Аротена». В матче против «ВДУ» под конец встречи Дариуш проиграл борьбу под кольцом Адомайтису Друнгилюсу, не справился с эмоциями и со злости заехал оппоненту локтем в лицо.



Судьи удалили игрока с площадки. Дариуш Давринович позднее признал свою вину и сказал, что «собирается сам наказать себя каким-нибудь образом», однако ему в любом случае придётся пропустить следующий матч, который может оказаться решающим для его команды в борьбе за выход в полуфинал.



Братьев Лавринович в 1998 году осудили на пять лет за изнасилование 17-летней девушки, однако в дальнейшем срок заключения был сокращён до 2,5 лет.