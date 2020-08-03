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34 очка ЛеВерта и дабл-дабл Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Вашингтон»

34 очка ЛеВерта и дабл-дабл Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА после его возобновления. В нём встречались «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс». Победу одержали номинальные хозяева площадки со счётом 118:110.

Самым результативным в матче стал лёгкий форвард команды победителей Крис ЛеВерт, набравший 34 очка, а также записавший себе в актив 7 подборов и 3 передачи. Также в составе «Бруклина» стоит отметить центрового Джарретта Аллена, отметившегося дабл-даблом – 22 очка, 15 подборов и 2 передачи.

В составе «Вашингтона» лучшим стал центровой Томас Брайант, который также отметился дабл-даблом – 30 очков, 13 подборов, а также 3 передачи.

«Бруклин» занимает 8 место в таблице Восточной конференции (31-35), а «Вашингтон» находится на 9 строчке (24-42).

НБА - регулярный чемпионат
02 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 110
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 34, Харрис - 27, Аллен - 22, Кьоцца - 14, Темпл - 9, Луваву-Кабарро - 8, Джонсон - 2, Куруч - 2, Андерсон, Кроуфорд, Мартин, Муса, Томас, Холл
Вашингтон Уизардс: Брайант - 30, Браун - 22, Смит - 14, Робинсон - 12, Грант - 10, Хатимура - 9, Напьер - 5, Бонга - 4, Вагнер - 2, Пасечникс - 2, Маинми, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Ютофф
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