34 очка ЛеВерта и дабл-дабл Аллена помогли «Бруклину» обыграть «Вашингтон»

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА после его возобновления. В нём встречались «Бруклин Нетс» и «Вашингтон Уизардс». Победу одержали номинальные хозяева площадки со счётом 118:110.



Самым результативным в матче стал лёгкий форвард команды победителей Крис ЛеВерт, набравший 34 очка, а также записавший себе в актив 7 подборов и 3 передачи. Также в составе «Бруклина» стоит отметить центрового Джарретта Аллена, отметившегося дабл-даблом – 22 очка, 15 подборов и 2 передачи.



В составе «Вашингтона» лучшим стал центровой Томас Брайант, который также отметился дабл-даблом – 30 очков, 13 подборов, а также 3 передачи.

«Бруклин» занимает 8 место в таблице Восточной конференции (31-35), а «Вашингтон» находится на 9 строчке (24-42).