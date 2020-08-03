«Химки» не будут продлевать контракт с Робинсоном

«Химки» не будут продлевать контракт с 29-летним центровым Томасом Робинсоном, сообщают «Известия». После того как клуб достиг соглашения с «большим» «Баварии» Грегом Монро, стало понятно, что в услугах пятого номера драфта НБА 2012 «Химки» больше не нуждаются.

«Томас начал поиски нового клуба. Он рассчитывает подписать контракт с одним из клубов Евролиги», — заявил источник из окружения игрока.

Напомним, Робинсон присоединился к «Химкам» в середине сезона-2019/2020, чтобы подменить травмированного Джереми Эванса. Робинсон набрал 10 очков в важнейшем матче регулярного сезона Евролиги с «Фенербахче» (пять из пяти — двухочковых) и стал одним из героев домашней встречи с «Автодором» в Единой лиге ВТБ. В игре с саратовским клубом он набрал 16 очков и 16 баллов за эффективность действий всего за 17 минут на паркете. Потом наступила пауза, а затем и завершение обоих турниров: все баскетболисты ушли на длительные каникулы.