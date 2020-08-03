Джеймс Харден превзошёл легендарного Дэвида Робинсона и установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (120:116) собрал коллекцию из 24 очков, 7 подборов и 7 передач.
Теперь на счету Хардена 20 794 очка за карьеру, что позволило ему стать лучшим скорером в истории лиги среди леворуких игроков. Харден превзошёл достижение легенды «Сан-Антонио Спёрс» Дэвида Робинсона (20 790 очков), который ранее был самым результативным левшой за всё время существования лиги.
В составе «Хьюстона» в матче против «Милуоки» лучшей результативностью отметился напарник Хардена по задней линии Расселл Уэстбрук, который записал в свой актив 31 очко. В следующем матче регулярного чемпионата «Хьюстон» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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