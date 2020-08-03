Уэстбрук установил выдающийся рекорд карьеры и покорил фантастическое достижение Хардена

Защитник «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (120:116) записал на свой счёт 31 очко, 6 подборов и 8 передач.
Уэстбрук провёл 36-ю игру подряд с результативностью 20 и более очков, что является карьерным рекордом для баскетболиста. На этом отрезке Уэстбрук в среднем набирал 30,7 очка, 8,1 подбора, 6,9 передачи при точности 50,5% с игры.
Уэстбрук показывает самую продолжительную серию с результативностью более 20 очков среди всех игроков НБА в нынешнем сезоне. Также серия Расселла является пятой по длительности в истории лиги. Уэстбрук делит эту позицию со своим одноклубником Джеймсом Харденом, который в прошлом сезоне тоже выдал отрезок из 36 матчей с 20+ набранных очков. Расселл может превзойти Джеймса уже в следующем матче регулярного чемпионата.
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