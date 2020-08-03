Энтони Гилл покинул «Химки» после трёх лет в команде

Пресс-служба подмосковных «Химок» на официальном сайте сообщила, что клуб принял решение расстаться с американским форвардом Энтони Гиллом, у которого закончился срок действия контракта.
«Своей самоотверженной игрой и невероятной добротой Энтони завоевал сердца всех болельщиков нашей команды и стал неотъемлемой частью семьи БК «Химки»! Желаем игроку карьерных успехов, а его замечательной дружной семье благополучия! Увидимся на площадке!» — говорится в прощальном послании «Химок».
Гилл выступал в составе команды из Московской области с 2017 года. До остановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи. До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
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