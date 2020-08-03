Попович произнёс длинную речь о расизме, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Белинелли

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович, отвечая на вопрос о состоянии защитника Марко Белинелли перед игрой с «Мемфис Гриззлиз», выдал речь о расовой несправедливости с экскурсом в историю.



«Нашим приоритетом номер один в вопросе страны и общества является расовая справедливость. Фактически у нас она отсутствует. Просто в качестве напоминания скажу, что в этом мире многие люди действительно не понимают глубины этой ужасной ситуации, с которой чернокожие так долго имеют дело. И я просто хочу привести вам один пример.



Сегодня, 120 лет назад, в Северной Каролине была одобрена конституционная поправка. В ней был установлен обязательный тест на грамотность для чернокожих, которые они должны были пройти, прежде чем могли голосовать. У белых людей такого не было. И это было очень грубо. Они установили правило, что если у вас был родственник до 1863 года, который голосовал, а вы всё ещё неграмотны сейчас, то всё равно можете голосовать.



Всё это время подобные действия повторялись снова и снова. И опять же, речь идёт об образовании и культуре, и никто из нас не знал таких вещей, никто из нас не учился этим вещам. Чёрные, коричневые, азиаты, коренные американцы — неважно, никто из нас не учился на этих вещах.

Надеюсь, если люди поймут, насколько серьёзна эта ситуация на самом деле и как долго она была такой, возможно, мы сможем добиться успеха. Марко Белинелли сегодня не сыграет», — приводит слова Поповича Reddit.