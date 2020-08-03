«Реал» отказался отпускать защитника в «Панатинаикос», хотя ранее обещал это сделать

«Реал» отказался отпускать в «Панатинаикос» разыгрывающего защитника Николаса Лапровиттолу, сообщает SDNA.
«Панатинаикос» рассматривал Лапровиттолу в качестве замены перешедшего в «Барселону» Ника Калатеса. «Реал» был согласен расстаться с Лапровиттолой даже после того, как основной разыгрывающий команды Факундо Кампаццо выразил желание продолжить карьеру в НБА, однако в конечном счёте передумал. Лапровиттола достиг устной договорённости о контракте с «Панатинаикосом», но теперь вынужден остаться ещё на год в Мадриде. Греческий клуб начал искать другого кандидата на позицию разыгрывающего.
На рынке Евролиги не осталось первоклассных разыгрывающих, трансфер которых «Реал» способен осуществить, кроме потенциально выкупа Луки Вильдосы («Баскония») и Скотти Уилбекина («Маккаби»).
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