«Зенит» временно отказался от фарм-клуба

Вторая команда «Зенита» не примет участия в розыгрыше Суперлиги-2, сообщил «Известиям» генеральный директор клуба Александр Церковный. Причина отказа «Зенита-2» — сокращение бюджета клуба из-за пандемии коронавируса.
«Да, действительно, из-за сокращения бюджета мы приняли решение на один сезон отказаться от фарм-команды. Это вынужденная мера, участие в Суперлиге является необходимым при подготовке резерва, но в этом году воспитанников академии баскетбола «Зенит», готовых получать постоянную игровую практику на этом уровне, два-три человека, и они задействованы в молодёжной команде. Поэтому мы отдали приоритет развитию остальной части молодёжного проекта.
Мы обязательно продолжим сотрудничество и оказание поддержки баскетбольным спортшколам Санкт-Петербурга и планируем снова выступить в первенстве ДЮБЛ сразу тремя командами, — продолжил Александр Церковный. — Кроме того, «Зенит» расширит сеть групп начальной подготовки с 10 до 20 — они организованы практически во всех районах города. У нас добавится три возраста: 2011, 2012 и 2013 годы рождения, а лучшие воспитанники первого года обучения составят команду «Зенит-2010», которая выступит на первенстве города", — заявил Церковный.
- 3 августа 2020
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:45
-
18:21
-
16:40
-
13:59
-
13:13
-
12:33
-
11:40
-
11:03
-
10:43
-
09:56
-
09:40
-
08:55
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:34
-
07:34
-
07:28
-
06:59
-
06:53
-
06:22
-
03:56
-
02:17
-
01:00
- 2 августа 2020
-
23:27
-
22:01
-
21:53
-
19:59
-
19:46
-
17:36
-
16:57
-
16:43