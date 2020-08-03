«Зенит» временно отказался от фарм-клуба

Вторая команда «Зенита» не примет участия в розыгрыше Суперлиги-2, сообщил «Известиям» генеральный директор клуба Александр Церковный. Причина отказа «Зенита-2» — сокращение бюджета клуба из-за пандемии коронавируса.



«Да, действительно, из-за сокращения бюджета мы приняли решение на один сезон отказаться от фарм-команды. Это вынужденная мера, участие в Суперлиге является необходимым при подготовке резерва, но в этом году воспитанников академии баскетбола «Зенит», готовых получать постоянную игровую практику на этом уровне, два-три человека, и они задействованы в молодёжной команде. Поэтому мы отдали приоритет развитию остальной части молодёжного проекта.

Мы обязательно продолжим сотрудничество и оказание поддержки баскетбольным спортшколам Санкт-Петербурга и планируем снова выступить в первенстве ДЮБЛ сразу тремя командами, — продолжил Александр Церковный. — Кроме того, «Зенит» расширит сеть групп начальной подготовки с 10 до 20 — они организованы практически во всех районах города. У нас добавится три возраста: 2011, 2012 и 2013 годы рождения, а лучшие воспитанники первого года обучения составят команду «Зенит-2010», которая выступит на первенстве города", — заявил Церковный.