Джей Ар Смит обвинил человека в расизме за критику Black Lives Matter

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит раскритиковал подписчика во время прямого эфира в «Инстаграме» за сомнения в целесообразности движения Black Lives Matter. Во время эфира Смита один из подписчиков задал ему вопрос, что именно не так с движением BLM. В ответ Смит назвал зрителя «расистом» и предложил пообщаться в личных сообщениях.



Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.



Ранее сразу несколько игроков отказались поддерживать движение и преклонять колено перед матчем.



Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.