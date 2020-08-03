Джей Ар Смит обвинил человека в расизме за критику Black Lives Matter
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит раскритиковал подписчика во время прямого эфира в «Инстаграме» за сомнения в целесообразности движения Black Lives Matter. Во время эфира Смита один из подписчиков задал ему вопрос, что именно не так с движением BLM. В ответ Смит назвал зрителя «расистом» и предложил пообщаться в личных сообщениях.
Надписи Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.
Ранее сразу несколько игроков отказались поддерживать движение и преклонять колено перед матчем.
Преклонение колена стало одним из символов борьбы с расизмом в США и мире. При этом не все поддерживают такой жест.
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