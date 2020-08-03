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«Торонто» обыграл «Майами», не вставшего на колено игрока снова не выпустили на площадку

«Торонто» обыграл «Майами», не вставшего на колено игрока снова не выпустили на площадку
Баскетбол / НБА 0

«Торонто Рэпторс» переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 107:103 (23:17, 25:27, 36:35, 23:24).

«Торонто» сумел захватить преимущество в первой четверти, выиграв двенадцатиминутку со счётом 23:17. Во второй четверти «Майами» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:44 в пользу «Рэпторс».

После большого перерыва команды показали результативный игровой отрезок: в третьей четверти на двоих коллективы набрали 71 очко, чуть сильнее оказались игроки «Торонто» — к последней четверти они вели в счёте с разницей "+5". В решающей четверти игрокам «Майами» удалось отыграть почти всё отставание, однако в концовке сильнее оказался «Торонто». Итоговый счёт — 107:103 в пользу «Торонто».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 36 очков. В составе «Майами» 25 очков на свой счёт записал Горан Драгич.

Мейерс Леонард, отказавшийся вставать на колено перед первым матчем «Майами» после возобновления сезона НБА, снова на площадку не выходил. Примечательно, что до приостановки сезона Леонард неизменно появлялся в стартовом составе «Хит».

НБА - регулярный чемпионат
03 августа 2020, понедельник. 20:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 107
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Горан Драгич - 25, Олиник - 17, Батлер - 16, Краудер - 16, Хироу - 12, Адебайо - 10, Робинсон - 3, Игуодала - 2, Нанн - 2, Alexander, Vincent, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 36, Сиакам - 22, Ибака - 15, Лоури - 14, Ануноби - 7, Пауэлл - 7, Марк Газоль - 6, Бриссетт, Буше, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Миллер, Томас, Уотсон, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
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