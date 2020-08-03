«Торонто» обыграл «Майами», не вставшего на колено игрока снова не выпустили на площадку

«Торонто Рэпторс» переиграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счётом 107:103 (23:17, 25:27, 36:35, 23:24).



«Торонто» сумел захватить преимущество в первой четверти, выиграв двенадцатиминутку со счётом 23:17. Во второй четверти «Майами» удалось отыграть часть отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 48:44 в пользу «Рэпторс».



После большого перерыва команды показали результативный игровой отрезок: в третьей четверти на двоих коллективы набрали 71 очко, чуть сильнее оказались игроки «Торонто» — к последней четверти они вели в счёте с разницей "+5". В решающей четверти игрокам «Майами» удалось отыграть почти всё отставание, однако в концовке сильнее оказался «Торонто». Итоговый счёт — 107:103 в пользу «Торонто».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фред Ванвлит, набравший 36 очков. В составе «Майами» 25 очков на свой счёт записал Горан Драгич.



Мейерс Леонард, отказавшийся вставать на колено перед первым матчем «Майами» после возобновления сезона НБА, снова на площадку не выходил. Примечательно, что до приостановки сезона Леонард неизменно появлялся в стартовом составе «Хит».