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«Оклахома» осталась без Денниса Шрёдера

«Оклахома» осталась без Денниса Шрёдера
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован сообщил, что разыгрывающий Деннис Шрёдер покинул кампус по семейным причинам.

«Это произошло сегодня утром. Он пропустит как минимум один матч», — цитирует тренера журналист ESPN Дейв Макменамин.

Ранее стало известно, что Шредер должен покинуть кампус в связи с рождением второго ребенка. После возвращения игроку придётся провести не менее четырёх дней на карантине.

В нынешнем сезоне немецкий защитник «Оклахомы» принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в среднем набирая 18,9 очка, совершая 3,7 подбора и отдавая 4,0 результативной передачи за 30 минут и 50 секунд игрового времени.

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