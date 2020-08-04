Новичок «Денвера» повторил впечатляющее достижение Кармело Энтони и Блэйка Гриффина

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (121:113 ОТ) набрал 37 очков и 12 подборов.



Портер установил рекорд результативности в карьере и стал первым новичком «Наггетс» после Кармело Энтони в 2004 году, который записал на свой счёт как минимум 35 очков и 10 подборов в одном матче. Кроме того, Портер повторил достижение тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, который был последним новичком НБА, который сумел покорить статистику 37-12. Портер стал самым молодым баскетболистом франшизы «Наггетс» с 1983 года, который осилил данные показатели.

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