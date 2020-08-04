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Перкинс предсказал финалиста НБА от Восточной конференции

Перкинс предсказал финалиста НБА от Восточной конференции
Баскетбол / НБА 0

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Торонто Рэпторс» станет финалистом этого сезона от Восточной конференции. Он объяснил, почему придерживается такой точки зрения.

«У «Рэпторс» есть два «больших», которые могут укрепить оборону и защитить «краску», – это Серж Ибака и Марк Газоль. Оба являются высококлассными игроками защитного плана. Кстати, я никогда не видел команду, которая с таким удовольствием играет в защите.

«Рэпторс» рады играть в защите. На их лицах видна радость, они гордятся своей игрой в обороне. Их даже не волнует нападение», – приводит слова Перкинса NESN.

Ранее «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Юту Джаз» со счётом 116:108 и обеспечили себе первое место в Западной конференции НБА сезона-2019/2020.

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