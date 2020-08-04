Гомельский назвал возможные финансовые потери клубов Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, сколько денег могут потерять клубы Евролиги, если новый сезон решат проводить с ограничениями по зрителям.

«В бюджетах разных клубов Евролиги выручка от продажи сезонных абонементов и разовых билетов составляет от 5% до 15% от общей суммы. Соответственно, каждый клуб, вероятно, потеряет именно такие деньги. Что касается поступлений от продажи клубной атрибутики, то суммы значительно меньшие. Будут ли призывы к болельщикам поддержать любимые команды с помощью покупок атрибутики в фаншопах клубов — не знаю. Но думаю, что такой ход мог бы стать отличной поддержкой», — написал Гомельский на своём сайте.



В первом туре Евролиги московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде — с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи запланированы на 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».