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Томас Робинсон покинул «Химки»

Томас Робинсон покинул «Химки»
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба подмосковных «Химок» на официальном сайте сообщила, что клуб принял решение расстаться с центровым Томасом Робинсоном, у которого закончился срок действия контракта.

«Благодарим Томаса за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в прощальном послании «Химок».

Напомним, Робинсон присоединился к «Химкам» в середине сезона-2019/2020, чтобы подменить травмированного Джереми Эванса. Робинсон набрал 10 очков в важнейшем матче регулярного сезона Евролиги с «Фенербахче» (пять из пяти — двухочковых) и стал одним из героев домашней встречи с «Автодором» в Единой лиге ВТБ. В игре с саратовским клубом он набрал 16 очков и 16 баллов за эффективность действий всего за 17 минут на паркете. Потом наступила пауза, а затем и завершение обоих турниров: все баскетболисты ушли на длительные каникулы.

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