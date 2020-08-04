Чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» и экс-игрок «Химок» Дэй заразился коронавирусом

Тяжёлый форвард «Венеции» Остин Дэй заразился коронавирусом, сообщает Sportando. Болезнь проходит бессимптомно, американец находится на самоизоляции дома. Отмечается, что COVID-19 был диагностирован у Дэя лишь по возвращении в Италию. Он стал первым игроком баскетбольной Серии А, у которого обнаружили эту болезнь.
Дэй знаком российским болельщикам по выступлениям в составе «Химок». В 2011 году он подписал с командой из Московской области краткосрочный контракт и спустя два месяца вернулся в НБА.
За океаном он провёл шесть сезонов и защищал цвета «Детройт Пистонс», «Мемфис Гриззлиз», «Торонто Рэпторс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Атланты Хоукс». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 293 матча, набирая в них 5,2 очка и собирая 2,6 подбора.
В составе «Сан-Антонио» Дэй стал чемпионом НБА.
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