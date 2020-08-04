Гомельский высказался о ситуации Кампаццо и Жижича в «Реале»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации, сложившейся вокруг защитника «Реала» Факундо Кампаццо и центрового Анте Жижича, которого у мадридцев пытается перехватить «Маккаби» из Тель-Авива.

«Я не видел Жижича в деле целый год. В „Кливленде“ он себя никак не проявил. Моё прошлое впечатление от игрока — пассивный. Для своих отличных физических данных Анте играет очень осторожно, если не сказать опасливо. Избегает контактов с соперником, сам не ведёт борьбу за место в краске. Может быть, эти его качества уже в прошлом, но надо посмотреть и убедиться.

Ни «Реал», ни «Маккаби», как я понимаю, не собираются использовать Жижича в качестве игрока основной пятёрки. «Маккаби» имеет возможность финансовую предложить Жижичу лучшие условия. А подписанного договора с «Реалом» у Жижича нет.

В случае ухода Кампаццо и, возможно, Дека у «Реала» проблемы возникают на других позициях — 1-го и 3-го номеров. Думаю, что в борьбе за Жижича победит Маккаби, но это будет пиррова победа. У Кампаццо же последний шанс попробовать себя в НБА. Он не хочет его упустить", — написал Гомельский на своём сайте.