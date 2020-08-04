Смит назвал недооценённую команду, которая способна обыграть «Лейкерс» в плей-офф

Аналатик ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Хьюстон Рокетс» способны стать серьёзной проблемой для «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае встречи в рамках плей-офф НБА.



«Рокетс» промазали 40 трёхочковых и проиграли 29 подборов, но всё равно обыграли «Милуоки». Просто потому что Расселл Уэстбрук был настолько хорош. Он создавал возможности для партнёров по команде на периметре. Джеймс Харден ещё даже не начал показывать свою лучшую игру. «Хьюстон» — стоящая команда. Они заявили о себе. Мы весь год обсуждаем, кто сильнее в паре «Лейкерс» — «Клипперс». Но если «Хьюстон» в конечном итоге столкнется с «Лос-Анджелес Лейкерс», то это может быть проблемой для «Лос-Анджелеса», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.