Мощный трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Сакраменто»

В Орландо (штат Флорида, США) завершился ещё один матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Сакраменто Кингз» встречался с «Даллас Маверикс».
Команда из Калифорнии отлично начала встречу и после стартовой четверти вела в счёте с разницей в 10 очков — 37:27. К большому перерыву техасцы немного сократили отставание — 56:60. В третьем игровом отрезке «Кингз» оторвались от «Далласа» на 7 очков — 82:75. Но в четвёртой четверти «Даллас» отыгрался и перевёл матч в овертайм — 95:95.
В дополнительной пятиминутке подопечные Карлайла смотрелись предпочтительнее и одержали победу со счётом 114:110.
Лучшим в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 20 подборов и 12 передач. У «Сакраменто» 28 баллов на счету Д'Арона Фокса.
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