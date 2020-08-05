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Мощный трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Сакраменто»

Мощный трипл-дабл Дончича помог «Далласу» одолеть «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

В Орландо (штат Флорида, США) завершился ещё один матч игрового дня в регулярном чемпионате НБА, в котором «Сакраменто Кингз» встречался с «Даллас Маверикс».

Команда из Калифорнии отлично начала встречу и после стартовой четверти вела в счёте с разницей в 10 очков — 37:27. К большому перерыву техасцы немного сократили отставание — 56:60. В третьем игровом отрезке «Кингз» оторвались от «Далласа» на 7 очков — 82:75. Но в четвёртой четверти «Даллас» отыгрался и перевёл матч в овертайм — 95:95.

В дополнительной пятиминутке подопечные Карлайла смотрелись предпочтительнее и одержали победу со счётом 114:110.

Лучшим в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 20 подборов и 12 передач. У «Сакраменто» 28 баллов на счету Д'Арона Фокса.

НБА - регулярный чемпионат
04 августа 2020, вторник. 21:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
110 : 114
ОТ
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Хилд - 21, Бэйзмор - 16, Бьелица - 12, Джозеф - 9, Холмс - 8, Барнс - 6, Джайлс - 4, Богданович - 3, Лень - 3, Brewer, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Феррелл
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Порзингис - 22, Хардуэй-младший - 22, Финни-Смит - 16, Клебер - 8, Бёрк - 7, Джексон - 3, Бареа - 1, Марьянович - 1, Cleveland, Reaves, Брансон, Карри, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Пауэлл, Райт
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