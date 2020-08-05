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Андре Игуодала повторил выдающееся достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта

Андре Игуодала повторил выдающееся достижение Леброна Джеймса и Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Майами Хит» Андре Игуодала покорил отметку 1000 трёхочковых за карьеру по итогам матча регулярного чемпионата НБА против «Бостон Селтикс» (112:106), сообщает обозреватель Джастин Кубатко на своей странице в «Твиттере».

Игуодала стал седьмым баскетболистом в истории НБА, набравшим за карьеру 1500 перехватов, реализовавшим 1000 трёхочковых и поставившим 500 блок-шотов. Ранее это делали только Коби Брайнт, Винс Картер, Леброн Джеймс, Эдди Джонс, Пол Пирс и Метта Уолд Пис.

Игуодала перешёл в «Майами» перед дедлайном-2020 в феврале по итогам обменной сделки с «Мемфис Гриззлиз». В 2013-2019 Андре выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», где трижды стал чемпионом НБА и был признан MVP финала лиги в 2015 году.

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