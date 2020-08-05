«Енисей» подписал экс-игрока «Химок»

Российский защитник Тимофей Якушин будет выступать за баскетбольный клуб «Енисей» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт красноярской команды.

Якушин имеет опыт выступления в составах сборных России U16, U18 и U20 на чемпионате Европы. Тимофей перешёл в систему «Химок» в сезоне-2015/2016. Выступал в командах «Химки-2» и «Химки-Подмосковье», став серебряным и бронзовым призёром молодёжного чемпионата. А также в составе основы БК «Химки» завоевал серебро Единой лиги ВТБ.

Первую половину сезона-2019/2020 баскетболист провёл в подмосковных «Химках». Якушин вышел на паркет в 11 играх Суперлиги-1, 8 раз появившись на площадке в стартовой пятёрке. За 24 минуты игрового времени Тимофей набирал в среднем 7,4 очка, 3,2 подбора, 2,2 передачи и 1,3 перехвата.

В декабре 2019 года Якушин перешёл в «Парму». За пермскую команду он провёл всего один матч с «Нижним Новгородом» в рамках Единой лиги ВТБ, набрав 2 очка, 1 подбор и 1 передачу за 5 минут игрового времени.