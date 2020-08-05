Леброн отреагировал на победный бросок Букера, который повторил его достижение
Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил бросок Девина Букера, который принёс победу его команде «Финикс Санз» в матче с «Лос-Анджелес Клипперс».
Леброн опубликовал фотографию броска в «сториз» своего «инстаграма», сопроводив его подписью: «Этот парень очень хладнокровен».
Фото: instagram.com/kingjames
Букер исполнил свой третий победный бросок под сирену в карьере и сравнялся с Леброном, который лидировал в лиге по этому показателю.
«Финикс Санз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:115. Букер записал в свой актив 35 очков, Деандре Эйтон 19 баллов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард (27) и Пол Джордж (23). Ивица Зубац отметился дабл-даблом, набрав 16 очков и сделав 12 подборов.
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