Леброн отреагировал на победный бросок Букера, который повторил его достижение

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил бросок Девина Букера, который принёс победу его команде «Финикс Санз» в матче с «Лос-Анджелес Клипперс».

Леброн опубликовал фотографию броска в «сториз» своего «инстаграма», сопроводив его подписью: «Этот парень очень хладнокровен».

Фото: instagram.com/kingjames

Букер исполнил свой третий победный бросок под сирену в карьере и сравнялся с Леброном, который лидировал в лиге по этому показателю.

«Финикс Санз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 117:115. Букер записал в свой актив 35 очков, Деандре Эйтон 19 баллов. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард (27) и Пол Джордж (23). Ивица Зубац отметился дабл-даблом, набрав 16 очков и сделав 12 подборов.