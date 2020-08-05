Риверс прояснил суть конфликта Хардена и Адетокунбо

Защитник «Хьюстон Рокетс» Остин Риверс заявил, что игрок «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и баскетболист «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо уважают друг друга.



«Они не говорят друг с другом. Они не говорят друг другу гадостей. Они ничего не делают. Не думаю, что эти парни действительно ненавидят друг друга. Думаю, они оба уважают друг друга. Они просто не признают этого из-за своих больших амбиций. Думаю, что Харден настолько амбициозен, что ему попросту не нравятся другие игроки, которые получают звание MVP. Наверное, то же самое можно сказать и о Яннисе Адетокунбо», — приводит слова Остина Риверса HoopsHype.



Ранее Адетокунбо побил рекорд Шакила О'Нила и покорил достижение Карима Абдул-Джаббара.