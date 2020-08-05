«Нижний Новгород» подписал 18-летнего игрока ростом 214 сантиметров

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с 18-летним центровым Степаном Гонтарем, сообщает официальный сайт команды. Игрок обладает внушительным ростом — 214 сантиметров.
«В «Нижнем Новгороде» любят раскрывать талантливых игроков. Мы стремимся к тому, чтобы молодые и перспективные ребята вырастали у нас в профессионалов высокого класса. В прошлом году вы уже видели Чадова и Беленицкого, следующий на очереди Степан Гонтарь — очень интересный молодой человек с хорошими физическими данными. Высокий рост, безусловно, преимущество, но одного его недостаточно. Большому игроку в современном баскетболе просто необходимо обладать дальним и средним броском, перемещаться по площадке с хорошей скоростью, вести, отдавать, соображать — в общем, уметь всё то, на что способны игроки ростом пониже. Сможет ли Степан стать заметной фигурой в баскетболе, зависит от его желания работать и развиваться. Шанс мы ему предоставим», — прокомментировал подписание контракта с Гонтарём генеральный менеджер БК «Нижний Новгород» Сергей Панов.
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