Эксперт: Лука Дончич похож на Денниса Родмана
Известный телеэксперт Скип Бэйлесс заметил схожесть между защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем и пятикратным чемпионом НБА в составе «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз» Деннисом Родманом.
«Лука Дончич – одаренный плеймейкер, но он невероятно хорош и на подборе. Мне кажется, он похож на Родмана. Но, когда дело доходит до броска, он кажется похожим на Ларри Бёрда», — приводит Бэйлесса «Твиттер» Undisputed.
В последнем матче с «Сакраменто Кингз» (114:110 ОТ) Лука Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 30 очков и совершив 20 или больше подборов. Во встрече с «Сакраменто» на счету словенца 34 очка, 20 подборов и 12 передач.
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