Митчелл: чёрных нельзя убивать только потому, что они существуют

Игрок «Юты Джаз» Донован Митчелл высказался о борьбе за права чернокожих в США.



«Когда учился в колледже в Луисвилле, я ехал в машине с товарищами по команде, когда белый полицейский остановил нас на обочине. Все знают, как это происходит. Четыре чёрных парня в хорошей машине в определённом районе. Никогда не забуду это ощущение. Полицейский спросил, что мы делаем, куда идём. Возникли проблемы. А затем он увидел нашу одежду и сказал: «Отпускаю тебя только потому, что уважаю твоего тренера». Что было бы, если бы мы не были в этой форме? На нас надели бы наручники? В нас увидели бы угрозу? В таком страхе мы растём.



Печально, что смерть Джорджа Флойда должна была произойти, чтобы белая Америка увидела эти невыносимые восемь минут 46 секунд и сказала: «О, это правда». Чернокожих нельзя убивать за фальшивую двацатидолларовую купюру. Чернокожих нельзя убивать во время рейда без ордера, пока они спят в своем доме. Или когда выходят на пробежку. Или когда они в капюшоне. Или если в парке они держали фальшивый пистолет. Или потому, что они просто существуют в этом мире, когда у кого-то просто плохой день на работе», — приводит слова Донована Митчелла Player's Tribune.