«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в первом матче в статусе победителей Конференции

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Оклахомы» со счётом 105:86.
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Крис Пол — на его счету 21 очко и семь подборов. Второй — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набравший 19 очков и сделавший семь подборов. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» проводил этот матч в ранге победителя Западной конференции. «Оклахома» — на шестом месте. Также «Тандер» занимает третью строчку турнирной таблицы Северо-Западного дивизиона.
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