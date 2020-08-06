Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в первом матче в статусе победителей Конференции

«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в первом матче в статусе победителей Конференции
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой «Оклахомы» со счётом 105:86.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Крис Пол — на его счету 21 очко и семь подборов. Второй — итальянский лёгкий форвард Данило Галлинари, набравший 19 очков и сделавший семь подборов. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» проводил этот матч в ранге победителя Западной конференции. «Оклахома» — на шестом месте. Также «Тандер» занимает третью строчку турнирной таблицы Северо-Западного дивизиона.

НБА - регулярный чемпионат
06 августа 2020, четверг. 01:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
86 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Уэйтерс - 14, Кузма - 10, Грин - 9, Дэвис - 9, Карузо - 7, Макги - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Моррис - 5, Кук - 2, Cacok, Horton-Tucker, Smith, Адетокунбо, Дадли, Рондо, Ховард
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 21, Галлинари - 19, Адамс - 18, Dort - 14, Жильжо-Александер - 13, Диалло - 7, Надер - 7, Roberson - 4, Базли - 2, Hervey, Бертон, Мускала, Ноэль, Фергюсон, Холл, Шрёдер
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020