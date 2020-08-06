Портер оформил исторический рекорд НБА

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер-младший в матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Сперс» (132:126) набрал 30 очков (11/19 с игры, 5/9 из-за дуги) и 15 подборов.
Портер стал первым новичком в истории НБА, который набрал как минимум 30 очков и 15 подборов, реализовав при этом 5 трехочковых. Портер также стал вторым новичком лиги после Блэйка Гриффина, который сумел набрать как минимум 30 очков и 10 подборов в двух матчах подряд. Портер записал на свой счёт 67 очков в двух последних матчах, что стало новым рекордом для новичков в истории франшизы «Блэйзерс». Он опередил Дикембе Мутомбо и Кармело Энтони, которые набирали по 66 очков в 1992 и 2004 годах соответственно.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Денвер Наггетс».
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