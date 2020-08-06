Кевин Дюрант предсказал чемпиона НБА-2020

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант считает «Лос-Анджелес Клипперс» фаворитом в борьбе за титул чемпиона НБА в этом сезоне.



«Я бы поставил на финал «Лос-Анджелес Клипперс» — «Милуоки Бакс». Если выбирать чемпиона, то поставлю на «Клипперс». У них большая глубина состава. Они должны решить все проблемы с составом, потому что у них не было цельной команды в течение длительного периода времени. Талант «Клипперс» просто неоспорим, когда Пол Джордж и Кавай Леонард играют на периметре. Для победы нужны игроки периметра. У «Клипперс» есть два игрока из топ-3 или топ-4 НБА по игре на периметре. Также есть два лучших скорера скамейки Монтрез Харрелл и Лу Уильямс. Если не лучших скорера, то лучший дуэт скамейки точно. Они хорошо сочетаются друг с другом на позиции «большого» и защитника.



Кроме того, у «Клипперс» есть такие второплановые исполнители, как Маркус Моррис, который был игроком стартового состава в других командах. Реджи Джексон тоже играл в старте. Лэндри Шамет — сильный снайпер. Джамайкл Грин, Джоаким Ноа хорошо проводят свои минуты, как и Ивица Зубац. У «Клипперс» есть около 11 игроков, которые действительно могут приность пользу. Все они хотят победить. Патрик Беверли, я забыл о Пэте! Все игроки их команды могут быть ценными в плей-офф", — приводит слова Дюранта Clutch Points.