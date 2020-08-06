Леброн Джеймс и Энтони Дэвис установили антирекорд за время совместно выступления

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис реализовали 33% бросков в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (86:105), что является их самым низким общим процентом точности за матч в качестве товарищей по команде.

Предыдущий антирекорд был установлен 30 июля и составлял 37%. Таким образом два худших матча дуэта Дэвиса и Джеймса в плане точности состоялись в «пузыре» в Орландо. «Лейкерс» — единственная команда из 22 участвующих в рестарте сезона НБА, у которой средняя результативность составляет менее 100 очков за игру (99,3).



«Лейкерс» досрочно гарантировали себе первое место в регулярном чемпионате Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса выиграла конференцию впервые с 2010 года.