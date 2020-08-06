«Валенсия» предложила «Реалу» подписать защитника на замену Кампаццо
«Валенсия» дала понять разыгрывающему защитнику Хоакину Колому, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Главный тренер команды не заинтересован в игроке, поэтому клуб начал подыскивать ему варианты для продолжения карьеры. Так, услуги Колома были предложены мадридскому «Реалу», который находится в поисках замены Факундо Кампаццо. Об этом сообщает Defensa Central.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Колома для усиления состава также рассматривает «Панатинаикос». Хоаким является приоритетным вариантом для клуба на эту позицию.
В минувшем розыгрыше Евролиги Колом в составе «Валенсии» сыграл 26 матчей (8 в основе), на паркете он в среднем проводил по 17,8 минуты, набирал 7,3 очка, отдавал 4,2 передачи и совершал 1,5 подбора.
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