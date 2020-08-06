Гомельский: Итудис — человек, знающий, что рано или поздно место тренера ЦСКА он потеряет

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно ситуации вокруг главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса и его действий во время ухода из команды Кайла Хайнса и Виктора Хряпы.
«Я не часто, но всё же общаюсь с Итудисом. Он человек, здраво рассуждающий и знающий, что рано или поздно своё место главного тренера ЦСКА потеряет. И не боится этого, как неизбежности в работе тренера. Он уже давно понял, что пик тренерской карьеры зависит только от того, как сам тренер относится к своей работе.
Готов ли тренер жёстко отстаивать свою позицию в отношениях с руководством клуба. Судя по разговорам в среде агентов, у Итудиса после каждого сезона появляются предложения от клубов Евролиги.
Теперь о тренерском авторитете. Я знаю множество случаев в истории клубного баскетбола, когда игроки, имевшие звёздный статус, снимали тренера с работы. Иногда и для того, чтобы занять освободившееся место. По моему впечатлению, лишь в одном случае из 10 такая рокировка приводит к тому, что из игрока получается добротный тренер. Уж слишком по-разному воспринимают игроки смысл и суть работы тренера.
Обычно понимание приходит только тогда, когда самостоятельно окунаются в эту работу. Мне кажется, что даже самые удачные переходы от активного игрока к главному тренеру (Билл Рассел и Дейв ДеБушер в НБА, Сергей Белов, Шарунас Ясикявичюс, Саша Джорджевич в Европе) требовали и требуют продолжительного подготовительного периода. Именно поэтому думаю, что ни Хряпа, ни Хайнс не были готовы к тому, чтобы взять в собственные руки бразды управления командой. Понимали ли они сами эту проблему, я не знаю. Но мне как болельщику ЦСКА не хотелось бы видеть Виктора или Кайла в роли главного тренера ЦСКА», — написал Гомельский на своём сайте.
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