Экс-капитан ЦСКА Хайнс высказался о переходе в «Милан»

Новичок «Милана» Кайл Хайнс прокомментировал переход в итальянский клуб.



«Я могу сказать, что я счастлив быть здесь, я горжусь тем, что стал частью истории этого клуба. Я с нетерпением жду возможности вписать новые страницы в эту историю, добавить клубу больше титулов, побед в чемпионатах. Это будет долгий путь, нас ждёт много игр, но я рад быть частью этого большого проекта. Тренер Мессина и остальные ребята проделали большую работу по созданию этой команды, у нас большие надежды на будущее. Я рад вернуться в Италию, где очень давно начинал свою карьеру.



Наша цель — Евролига. Нужно забыть о прошлом и сосредоточиться на будущем. У нас новая команда, поэтому нам понадобится время, чтобы построить коллектив», — приводит слова Хайнса Eurohoops.



Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.