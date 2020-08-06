Экс-капитан ЦСКА Хайнс высказался о переходе в «Милан»

Новичок «Милана» Кайл Хайнс прокомментировал переход в итальянский клуб.
«Я могу сказать, что я счастлив быть здесь, я горжусь тем, что стал частью истории этого клуба. Я с нетерпением жду возможности вписать новые страницы в эту историю, добавить клубу больше титулов, побед в чемпионатах. Это будет долгий путь, нас ждёт много игр, но я рад быть частью этого большого проекта. Тренер Мессина и остальные ребята проделали большую работу по созданию этой команды, у нас большие надежды на будущее. Я рад вернуться в Италию, где очень давно начинал свою карьеру.
Наша цель — Евролига. Нужно забыть о прошлом и сосредоточиться на будущем. У нас новая команда, поэтому нам понадобится время, чтобы построить коллектив», — приводит слова Хайнса Eurohoops.
Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.
- 6 августа 2020
-
18:45
-
18:42
-
16:18
-
14:55
-
13:55
-
13:50
-
12:08
-
11:20
-
11:02
-
09:56
-
09:30
-
08:30
-
08:19
-
07:56
-
07:48
-
07:28
-
07:11
-
04:38
-
01:54
-
00:32
- 5 августа 2020
-
22:50
-
22:46
-
21:52
-
20:49
-
19:06
-
18:02
-
17:59
-
17:02
-
15:40
-
14:15
-
13:52
-
13:45
-
12:28
-
11:06
-
10:43