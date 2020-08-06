Аренас: никогда бы не ел в стрип-клубе. Хожу туда, чтобы посмотреть на стриптизёрш

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас прокомментировал инцидент с посещением защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямса стрип-клуба. Уильямс утверждал, что пришёл в клуб, чтобы поесть.
«Никогда бы не стал есть в стрип-клубе. Хожу в стрип-клубы не ради того, чтобы поесть крылышки. Могу пойти в специализированный ресторан ради крылышек. В стрип-клубы хожу, чтобы посмотреть на стриптизёрш», — приводит слова Аренаса Clutch Points.
Напомним, защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс, покинувший пузырь в Орландо (штат Флорида, США), был замечен в одном из стрип-клубов. Когда Уильямс покидал расположение команды, причины этого не разглашались, но позже появилась информация, что баскетболист отправился на похороны деда.
Уильямс уже вернулся в Орландо. Защитник ушёл на карантин. Срок пребывания Лу в изоляции может затянуться в зависимости от результата расследования лиги, которое было инициировано после выяснения подробностей об отъезде Уильямса.
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