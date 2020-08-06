Богданович выдал самую результативную четверть в карьере и установил рекорд по трёхочковым
Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 19 очков и реализовал пять трёхочковых за первую четверть.
Богданович установил карьерный рекорд по результативности и количеству попаданий из-за дуги за четверть.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте NBA.
Первая четверть противостояния «Кингз» и «Пеликанс» завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии. «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.
- 6 августа 2020
-
22:03
-
21:44
-
21:36
-
21:06
-
21:06
-
20:34
-
20:14
-
20:11
-
18:45
-
18:42
-
16:18
-
14:55
-
13:55
-
13:50
-
12:08
-
11:20
-
11:02
-
09:56
-
09:30
-
08:30
-
08:19
-
07:56
-
07:48
-
07:28
-
07:11
-
04:38
-
01:54
-
00:32
- 5 августа 2020
-
22:50
-
22:46
-
21:52
-
20:49
-
19:06
-
18:02
-
17:59
Партнерский контент