Богданович выдал самую результативную четверть в карьере и установил рекорд по трёхочковым

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Богдан Богданович в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 19 очков и реализовал пять трёхочковых за первую четверть.



Богданович установил карьерный рекорд по результативности и количеству попаданий из-за дуги за четверть.

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Первая четверть противостояния «Кингз» и «Пеликанс» завершилась со счётом 49:39 в пользу команды из Калифорнии. «Кингз» установили рекорд клуба по количеству набранных очков за одну четверть. В то же время «Нью-Орлеан» установил антирекорд. Клуб из Луизианы никогда не пропускал в одной четверти такое количество очков.