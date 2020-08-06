Игрок «Бетиса» и тренер «Гран Канарии» заразились коронавирусом
В Испании идёт подготовка к старту нового сезона. В преддверии открытия тренировочных лагерей в командах проводятся тесты на коронавирус. Так, у одного из игроков севильского «Бетиса» анализ дал положительный результат на COVID-19, сообщает Eurohoops.
Заболевание проходит бессимптомно. Баскетболист находится на самоизоляции. Кроме того, коронавирус обнаружился ещё в одной испанской команде. У члена тренерского штаба «Гран Канарии» положительный тест. Сотрудник тренерского штаба также ушёл на самоизоляцию.
Напомним, Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран континента. Чемпионат по баскетболу был прерван в марте и доигран лишь в июле. Титул чемпионов завоевали баскетболисты «Басконии».
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