Игрок «Бетиса» и тренер «Гран Канарии» заразились коронавирусом

В Испании идёт подготовка к старту нового сезона. В преддверии открытия тренировочных лагерей в командах проводятся тесты на коронавирус. Так, у одного из игроков севильского «Бетиса» анализ дал положительный результат на COVID-19, сообщает Eurohoops.

Заболевание проходит бессимптомно. Баскетболист находится на самоизоляции. Кроме того, коронавирус обнаружился ещё в одной испанской команде. У члена тренерского штаба «Гран Канарии» положительный тест. Сотрудник тренерского штаба также ушёл на самоизоляцию.

Напомним, Испания стала одной из самых пострадавших от коронавируса стран континента. Чемпионат по баскетболу был прерван в марте и доигран лишь в июле. Титул чемпионов завоевали баскетболисты «Басконии».